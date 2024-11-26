إغلاق المدارس ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية غدا في ظل التهديدات الإسرائيلية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس الحلبي، اليوم /الثلاثاء/، إغلاق المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد.

وقال الحلبي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إنه تقرر إغلاق المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد، مؤكدا أن القرار يأتي للمحافظة على سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والأهالي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والأوضاع الخطيرة الراهنة والتهديدات التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا وزير التربية والتعليم العالي اللبناني إلى متابعة بيانات الوزارة في حالة حدوث أي تغيير في الأوضاع.