ads
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إغلاق المدارس ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية غدا في ظل التهديدات الإسرائيلية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم اللبناني الدكتور عباس الحلبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عباس الحلبي، اليوم /الثلاثاء/، إغلاق المدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد.

وقال الحلبي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام - إنه تقرر إغلاق المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة في المناطق اللبنانية كافة يوم غد، مؤكدا أن القرار يأتي للمحافظة على سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والأهالي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والأوضاع الخطيرة الراهنة والتهديدات التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا وزير التربية والتعليم العالي اللبناني إلى متابعة بيانات الوزارة في حالة حدوث أي تغيير في الأوضاع.

عباس الحلبي المدارس الاحتلال الإسرائيلي