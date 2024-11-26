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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تعاملات اليوم

بورصة الدار البيضاء
بورصة الدار البيضاء
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ارتفعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء، في ختام تعاملاتها اليوم /الثلاثاء/، حيث سجل المؤشر الرئيسي "مازي" نموًا بنسبة 0.63%؛ ليستقر عند 14.811.74 نقطة، مما يعكس استمرار الاتجاه الإيجابي للأسواق المالية المغربية.

كما ارتفع مؤشر "MASI.20"، الذي يتتبع أداء 20 من كبرى الشركات المدرجة، بنسبة 0.69% ليصل لـ1.204.25 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "MASI.ESG"، الخاص بالشركات ذات التصنيف البيئي والاجتماعي الأفضل، بنسبة 0.6% ليستقر عند 1.058.19 نقطة.

وفي السياق، ارتفع مؤشر "MASI Mid and Small Cap"، المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.82% ليستقر عند 1.440.17 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، حقق مؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو 15" ارتفاعًا بنسبة 0.59% مسجلًا 13.994.51 نقطة، بينما سجل مؤشر "إف تي إس إي - سي إس إي موروكو آل - ليكيد" نموًا بنسبة 0.67% ليصل لـ12.482.36 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات في جلسة اليوم 128.94 مليون درهم، تحقق أغلبه في السوق المركزي للأسهم..أما على مستوى رسملة البورصة، فقد استقرت عند 756.38 مليار درهم.

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