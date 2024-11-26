الهلال السعودي يتعثر أمام السد القطري ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

تعثر فريق الهلال السعودي أمام مضيفه السد القطري، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

افتتح الهلال السعودي التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة عن طريق المدافع علي البليهي، الذي استغل كرة عرضية متقنة من سالم الدوسري، ليحولها برأسه في شباك السد.

وفي الشوط الثاني، سعى الهلال لتعزيز تقدمه، ولكن دفاع السد وقف بالمرصاد لمحاولاته المتكررة، ومع مرور الوقت، زاد إلحاح السد في البحث عن التعادل، ونجح في ذلك في الدقيقة 71 عبر البرازيلي باولو أوتافيو الذي استغل تمريرة رائعة من أكرم عفيف، ليسددها في شباك ياسين بونو.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا في الدقائق الأخيرة، حيث طالب لاعبو الهلال بضربة جزاء بعد عرقلة واضحة على اللاعب الصربي سافيتش داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، قرر عدم احتساب أي ركلة جزاء.

الهلال يتأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا للنخبة

بالرغم من التعادل، إلا أن الهلال حسم تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرافق أهلي جدة والنصر السعوديين إلى الدور المقبل من البطولة.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة، في وصافة جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما ارتفع رصيد السد إلى 9 نقاط في المركز الخامس.