بوتين يزور بيلاروس ديسمبر المقبل للمشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد

يُشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ6 من ديسمبر المقبل باجتماع المجلس الأعلى لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس) المقرر عقده في مينسك.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الثلاثاء/، إن "بوتين" سيكون لديه جدول أعمال مزدحم خلال شهر ديسمبر.. مُضيفا أن "مينسك ستستضيف اجتماعًا لمجلس الدولة الأعلى لدولة الاتحاد في روسيا وبيلاروسيا في الـ6 من ديسمبر المقبل، وسيتم تكريس هذا الاجتماع للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقية إنشاء دولة الاتحاد، التي تم توقيعها في 8 ديسمبر 1999".

وكان سكرتير دولة الاتحاد في روسيا وبيلاروس ديمتري ميزينتسيف صرح في وقت سابق بأن المجلس سيبحث خلال الاجتماع المقترحات الخاصة بتنفيذ بنود اتفاقية إنشاء دولة الاتحاد واستراتيجية الفضاء المشترك للبحث والتكنولوجيا وكذلك تحسين البنية التحتية للنقل.

