الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 23 شخصا في غارتين للاحتلال على العاصمة وجنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم /الثلاثاء/، استشهاد وإصابة 23 شخصا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على العاصمة بيروت وجنوب لبنان.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على بلدة شقرا جنوب لبنان أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح، فيما أسفرت الغارة الإسرائيلية على منطقة بربور في بيروت، في حصيلة أولية أيضا، إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بأن الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على منزل في حي الشيخ حبيب آل ابراهيم في قضاء بعلبك بلغت 4 شهداء، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ مازالت تعمل في الحي المستهدف.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على (وادي الحجير، والأودية المجاورة لبلدات فرون، والغندورية، والقصير)، بالإضافة إلى غارات على المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري، وبلدة كونين، وغارة على منزل في وسط بلدة شعت شمال بعلبك، وغارة على مدينة صور.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى سقوط إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة الشنبوق في جرود القبيات، وعلى الحدود بين القبيات ومنطقة الهرمل في الرويمة، وإلى سماع دوى انفجارات في قضاء مرجعيون ناتجة عن نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمباني في بلدة الخيام.