حسين الشحات يطارد الخطيب في قائمة هدافي الأهلي أفريقيا

سجل حسين الشحات هدفا في فوز الأهلي الكبير على إستاد أبيدجان الإيفواري، مساء اليوم الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف حسين الشحات في الدقيقة 26 من عمر المباراة بعد فاصل من التمريرات بين يحيى عطية الله ومحمود عبد المنعم "كهربا" وصلت في النهاية إلى الشحات الذي سدد بسهولة في الشباك.

رفع الشحات رصيد أهدافه في البطولات الأفريقية مع الأهلي إلى 21 هدفا ليتخطى رقم وليد سليمان نجم الفريق الأحمر السابق الذي سجل 20 هدفا.

وأصبح حسين الشحات في المركز الثالث منفردا في تاريخ هدافي الأهلي بالبطولات الأفريقية.

ويتصدر ترتيب هدافي الأهلي في البطولات الأفريقية محمود الخطيب رئيس النادي الحالي برصيد 37 هدفا ثم محمد أبو تريكة الذي سجل 32 هدفا.