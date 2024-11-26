محافظ شمال سيناء يشهد قرعة حج وزارة الداخلية

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور محمد عبد الوهاب ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء ، قرعة الحج الخاصة بوزارة الداخلية للموسم الحالي بشمال سيناء.

وقال المحافظ ، إنه تمت مراعاة الحيدة والشفافية حيث تمت القرعة الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي، مقدما تهنئته لجميع الفائزين، والتمنيات بالفوز في السنوات القادمة لمن لم يحالفه الحظ هذا العام.

وبلغ إجمالى عدد المتقدمين بطلبات لاداء فريضة الحج هذا العام 219 شخصًا من مختلف أقسام ومراكز المحافظة ، وفاز منهم 51 شخصًا بصفة أساسية ، علاوة على شخصين من كبار السن، وعدد 27 آخرين بصفة احتياطية

وكان محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور قد أجري اليوم زيارة تفقدية في قرية قاطبة بمركز بئر العبد ، بحضور عدد من المشايخ والعواقل.

وخلال زيارته إلى القرية قام المحافظ بتفقد الوحدة الصحية ومركز الشباب وعدد من المنشآت الخدمية.

وأشار المحافظ إلى أهمية الجولات التفقدية لمختلف القري والتجمعات علي مستوي المحافظة ، في التعرف على المطالب والاحتياجات الخاصة بالمواطنين والعمل على تلبيتها.

واستمع المحافظ لآراء المواطنين وتم حل بعض المشكلات الخاصة بهم ووجه الشكر لجميع مشايخ القبائل الحاضرين للقاء.



