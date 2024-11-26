محافظ شمال سيناء يزور قرية قاطية ببئر العبد

أجرى اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في قرية قاطية بمركز بئر العبد ، بحضور عدد من المشايخ والعواقل.

وخلال زيارته إلى القرية قام المحافظ بتفقد الوحدة الصحية ومركز الشباب وعدد من المنشآت الخدمية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية الجولات التفقدية لمختلف القري والتجمعات علي مستوي المحافظة، في التعرف على المطالب والاحتياجات الخاصة بالمواطنين والعمل على تلبيتها.

واستمع المحافظ، إلى آراء المواطنين وتم حل بعض المشكلات الخاصة بهم ووجه الشكر لجميع مشايخ القبائل الحاضرين للقاء.

كما استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، أمل عبد الله ، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي ، في مكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ علي أن الثقافة تلعب دوراً كبيراً في المجتمع، لما لها من أهمية كبيرة في محاربة الأفكار المتطرفة، بجانب الحفاظ على الهوية السيناوية.

ووجه المحافظ بتنظيم قوافل ثقافة لمختلف المناطق بشمال سيناء، خاصة المناطق الحدودية ومناطق وسط سيناء.

بدوره نقل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي تحيات رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلي محافظ شمال سيناء ، معلنا عن مشاركة فرع ثقافة شمال سيناء في جميع المحافل والاحتفالات بشمال سيناء.

وأعلن عن تنفيذ قوافل ثقافية بمختلف القري والتجمعات بشمال سيناء من خلال عروض المسرح المتنقل.