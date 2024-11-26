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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجموعة السبع: ندعم الوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان.. وحان الوقت للتوصل لحل دبلوماسي

مجموعة السبع
مجموعة السبع
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أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع دعمهم لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، مشيرين إلى أن الوقت قد حان للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وأعرب وزراء خارجية دول مجموعة السبع - في بيان مشترك بختام مؤتمرهم الوزاري المنعقد في مدينة فيوجي الإيطالية، اليوم /الثلاثاء/ - عن دعمهم للمفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وكذا ترحيبهم بالجهود المبذولة في هذا الإطار.

وجدد المشاركون تأكيدهم على الدور الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والتي ينبغي تعزيز موقفها من أجل الوفاء بمسؤولياتها.

وأدان البيان المشترك الهجمات الأخيرة على (يونيفيل)، والتي أسفرت عن إصابة العديد من قوات حفظ السلام، فضلا عن إلحاق الضرر بالمنشآت. 

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