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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الشباب يفوز على تونس ويتأهل لبطولة الأمم الإفريقية

منتخب 2005
منتخب 2005
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حقق منتخب مصر مواليد 2005 الفوز بهدف نظيف دون رد على منتخب تونس في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دورة شمال أفريقيا، والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. 
وبذلك تأهل الفراعنة إلى بطولة الأمم الأفريقية للشباب.

وحصل المنتخب الوطني على طرد لاعبه خلال الدقيقة 40 ليستكمل الفراعنة المباراة بعشرة لاعبين.
وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبين.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.
خط الدفاع: سيف الدين عصام، أحمد عابدين، عبد الله بستانجي، محمود لبيب.
خط الوسط: محمد سمير، أحمد كباكا، مروان محمود.
خط الهجوم: أحمد أشرف، عمرو خالد بيبو، محمد زعلوك.

منتخب 2005 يفوز تونس