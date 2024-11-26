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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 650 حالة مقابر مخالفة بمدينة الخانكة

إزالة المقابر
إزالة المقابر
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قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات على أرض مقابر جمعية النصر بمدينة الخانكة، جرى خلالها إزالة 650 مقبرة مخالفة على مساحة 1500م2.

وشدد المحافظ خلال الحملة على ضرورة الاستمرار في إزالة المخالفات المستجدة ومنع أي تعديات جديدة، موجها بضرورة التنسيق مع مديرية الأمن لإزالة ما تبقى من مخالفات.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة الخانكة وناصر عبد اللطيف نائب رئيس المدينة.

وخلال الجولة تلاحظ وجود عدد كبير من المقابر جرى إنشاؤها حديثا بالمخالفة، حيث وجه بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأوضح المحافظ، أنه جرى رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية، وعلى الفور تم النزول بالمعدات والإزالة الفورية في المهد مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، ومنع أي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي.

إزالة التعديات

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ازالة التعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة البناء المخالف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية مدينة الخانكة