لقاءات وورش متنوعة في احتفالات الثقافة باليوم العالمي للطفل بأسيوط.. صور

استمرارا لاحتفالات عيد الطفولة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية.

استهلت الفعاليات المقامة بمدرسة الوحدة العربية بمحاضرة بعنوان "التنمر المدرسي"، ناقش خلالها جوزيف ثابت، مدرب تنمية بشرية، مفهوم التنمر، موضحا أنواعه، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود وتقديم برامج التوعوية لطلاب المدارس للقضاء على تلك الظاهرة وضمان بيئة تعليمية آمنة تعزز من قدراتهم المعرفية.

أعقب ذلك لقاء بعنوان "الأدب العربي" ناقش خلاله الأديب عاطف العزازي، سمات الأدب العربي وأهميته كأحد أبرز مكونات الثقافة العربية والإسلامية، كما تناول أنواعه المتعددة ومنها القصص، الأشعار، الخُطب، والرسائل الأدبية التي تعكس الفكر والهوية العربية، واختتم حديثه بإلقاء قصائد ذات طابع وطني، نالت إعجاب الحضور.

وتواصلت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، مع مجموعة من الورش الفنية منها تعليم أساسيات الرسم، تصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بعيد الطفولة، تعليم التطريز، تصميم تابلوهات من الخشب والصلصال وخامات معاد تدويرها، هذا بالإضافة إلى الورش الحرفية لتعليم الإكسسوارات، الكروشيه، وفن التلي بغرز متنوعة.

واختتم اليوم بورشة لتعليم أساسيات الخط العربي، و مسابقة ثقافية تلاها توزيع جوائز عينية على الطلاب الفائزين.

تأتي الفعاليات ضمن البرنامج الحافل الذي أعدته هيئة قصور الثقافة بمواقعها بجميع المحافظات، احتفالا باليوم العالمي للطفل في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، ويتضمن لقاءات تثقيفية وتوعوية، ورش ومعارض فنية بالإضافة إلى عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية وغيرها.



