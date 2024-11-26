نائب محافظ بني سويف يشارك في مائدة مستديرة حول "الوظائف والمهن الخضراء لشباب المحافظة"

شارك بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، في فعاليات جلسة المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، تحت عنوان "تعظيم مخرجات الدراسة المكتبية لمحافظة بني سويف حول الوظائف والمهن الخضراء لشباب المحافظة"، وذلك في إطار مشروع "مهنتك مستقبلك" (المكون الشبابي) بدعم من برنامج الأغذية العالمي (WFP).

وقد حضر اللقاء عدد من وكلاء الوزارات والمعنيين، وأصحاب المصلحة، وممثلين عن المجتمع المدني في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى عدد من رجال وسيدات الأعمال ممثلين عن القطاع الخاص.

وتهدف المائدة المستديرة إلى مراجعة مخرجات الدراسة المكتبية للمحافظة حول الفرص المتاحة في الوظائف والمهن الخضراء، مع اقتراح حلول لسد الفجوات وتعزيز هذه الفرص لشباب المحافظة، حيث أضاف المشاركون العديد من التدخلات والنقاشات المهمة، التي تسعى إلى دعم جهود الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر مفاهيم الحفاظ على البيئة بين الشباب، وتشجيع الصناعة المحلية، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأشار نائب المحافظ بلال حبش إلى أهمية هذه المبادرة ضمن جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكداً على دعم محافظة بني سويف في نشر هذه الثقافة وتشجيع الشباب على الانخراط في مجالات العمل التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

جاء اللقاء في قاعة مركز مؤتمرات جامعة بني سويف- كورنيش النيل، حيث تمت مناقشة مجموعة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها تحسين فرص العمل في هذا المجال وتشجيع الابتكار في قطاع البيئة والصناعة المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى قيام فريق عمل مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة بلقاء محافظ بني سويف " قبل بدء نقاشات المائدة المستديرة " ، حيث تم عرض إنجازات المؤسسة في المحافظة والخطط المستقبلية للعمل فيها، وقد أكد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم للعمل الأهلي والاجتماعي في المحافظة، وهو ما عهدته المؤسسة دائمًا من دعم واهتمام من قيادات المحافظة لتعزيز العمل المجتمعي والخيري.