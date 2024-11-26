وزارة الثقافة تنظم احتفالية عيد الطفولة في أوبرا دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لمركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر في الحادية عشرة صباح الخميس 28 نوفمبر بأوبرا دمنهور، فى إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الطفولة.

أغاني للكورال وعرض باليه "الليلة الكبيرة"

يتضمن برنامج الاحتفالية باقة من أجمل الأعمال الـغنائية والموسيقية، يقدمها الواعدون بفصل كورال أطفال الإسكندرية و دمنهور تدريب و قيادة الدكتور محمد حسني وإشراف فنى للدكتوره هدى حسنى منها مونولوج أنا هتجنن، مصر التي في خاطري، طيري طيري يا عصفورة، أنا عندي بغبغان، طلعت يا محلا نورها، الحلوة دي، كان فيه فراشة صغنططة، البنات البنات، يا ورد على فل و ياسمين ، سوسة كف عروسة ، يالا بينا يللا يللا ، زوروني كل سنة مرة و غيرها.. أداء ميرال ، هنا ، آسر ، بهار ، آريام ، كارما ، روان ، دانيال.

كما يقدم فصل باليه القاهرة تصميم وتدريب وإخراج عيشة فؤاد تابلوهات استعراضية لعرض الليلة الكبيرة.

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقساما لتعليم البيانو، الباليه، الغناء الأوبرالى و العربى، الفيولينة، العود،القانون، الجيتار ،الكمان الشرقى ، الفلوت،الكلاكيت، كورال الاطفال، فصول الرسم ،الايقاع وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة واعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية، وذلك تشجيعاً لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.