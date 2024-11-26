وكيل صحة شمال سيناء يترأس اجتماع لجنة مكافحة العدوى

ترأس الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، اجتماع مكافحة العدوي بالمديرية، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر مكتبه بديوان عام المديرية، في حضور الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة والدكتورة مني يوسف حرب مدير عام الطب العلاجي، والدكتور حسام ابو القاسم مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة هبة محمد مديرة إدارة مكافحة العدوى، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الإجتماع عرض التقييم الاحصائي لإجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات ومراكز الرعاية وعرض التقارير الإشرافية لإدارة مكافحة العدوى، بعد الزيارات الميدانية الإشرافية علي مستشفيات المحافظة، والإدارات في تطبيق إجراءات ومعايير مكافحة العدوى علي مستوي المحافظة. و مناقشة الخطة التصحيحية، لتلافي بعض السلبيات التي وردت بالتقرير.

من جانبه وجه الدكتور أحمد بدر وكيل وزارة الصحة بتكثيف وزيادة الفرق الإشرافية علي أعمال مكافحة العدوي بالمستشفيات، والإدارات الصحية، كما تمت مناقشة احتياجات المستشفيات من أجهزة التعقيم، ومن المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى.