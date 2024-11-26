تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. تصريحات مثيرة وضغوط جماهيرية وعروض مغرية

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في الحديث عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، خاصة مع قرب انتهاء عقده في صيف 2025.

ورغم الأداء الاستثنائي الذي يقدمه، فإن مستقبل "الفرعون المصري" لا يزال غامضًا، وسط تصريحات مثيرة وضغوط جماهيرية وعروض مغرية من أندية كبرى.

نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح

محمد صلاح يشعر بالاستياء

في أعقاب مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي تألق فيها صلاح كالمعتاد، أعرب النجم المصري عن استيائه من عدم تلقيه أي عرض رسمي لتجديد عقده حتى الآن.

وفي تصريح وصفه البعض بـ"الغامض"، قال صلاح: "أشعر بأنني أقرب للرحيل من البقاء"، مما أثار موجة من الجدل بين الجماهير والخبراء حول نوايا النادي تجاه هدافه الأول.

نجم ليفربول محمد صلاح

موقف ليفربول

بحسب تقارير صحفية، بدأت إدارة ليفربول في التواصل مع رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لمناقشة إمكانية تمديد عقده، لكن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.

ويعتقد أن النادي يدرس حاليًا تقديم عرض جديد لصلاح يتناسب مع مستواه ومكانته، لضمان استمراره مع الفريق.

ضغوط جماهيرية

جماهير ليفربول لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث عبّرت عن دعمها الكبير لصلاح، مطالبة الإدارة بسرعة اتخاذ خطوات جدية لتجديد عقده.

وخلال المباراة الأخيرة، كان اسم صلاح حاضرًا في الهتافات الجماهيرية، مما يعكس مدى حب الجماهير للنجم المصري وتقديرهم لما يقدمه للفريق.

العروض المقدمة

صلاح تلقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عروضًا ضخمة، أبرزها من نادي الاتحاد السعودي، الذي قدم عرضًا قياسيًا لضمه.

ورغم الإغراء المالي الكبير، فضل صلاح البقاء مع ليفربول. ومع ذلك، لا تزال أندية من أوروبا والخليج تتابع وضعه عن كثب، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع ليفربول

محمد صلاح ولامين يامال

صلاح وبرشلونة

في ظل التكهنات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي برشلونة يراقب وضع النجم المصري عن كثب، ويستعد للتحرك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تدرس إمكانية التعاقد مع صلاح مجانًا بعد انتهاء عقده مع ليفربول في يونيو 2025، خاصة وأن النادي الكتالوني يعاني من أزمة مالية تمنعه من إبرام صفقات بمقابل مادي كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح كان أحد الأسماء التي ارتبطت ببرشلونة في صيف 2022، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب المطالب المالية المرتفعة.

ومع ذلك، فإن الأداء المميز لصلاح هذا الموسم، يجعل منه هدفًا جذابًا لتعزيز خط هجوم برشلونة.

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بعض أعضاء إدارة برشلونة يرون أن التعاقد مع صلاح قد يعوق تطور اللاعب الشاب لامين يامال، الذي يشغل نفس المركز ومع ذلك، فإن القيمة الفنية والخبرة التي يمتلكها صلاح قد تدفع النادي لإعادة النظر في هذا الأمر.