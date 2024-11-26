دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يكتسح ساجرادا بخماسية في بداية دور المجموعات

اكتسح فريق بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولي بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل أهداف بيراميدز إبراهيم عادل هدفين في الدقيقتين 17 و73 ومحمد حمدي في الدقيقة 50 وفيستون ماييلي في الدقيقة 77 وأحمد عاطف قطة في الدقيقة 90، بينما أحرز هدف الضيوف اللاعب كاتشي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة حصد بيراميدز ثلاث نقاط في بداية مشواره بدور المجموعات ويتصدر ترتيب المجموعة.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة ساجرادا الأنجولي على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.