قمصان وشمامسة جدد في عيد "مارمينا" ببني مزار

احتفلت كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة بني مزار بعشية عيد الشهيد مار مينا، حيث صلى الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا صلوات العشية، وطيّب رفات الشهيد.

كما صلى قداس العيد بالكنيسة ذاتها، ورسم عقب صلاة الصلح اثنين من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، وهما: الأب القمص تيموثاوس شكري الكاهن بالكنيسة، والأب القمص رويس وليم الكاهن العام بالإيبارشية، وأيضًا رسم عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة أغنسطس (قارئ).

وفي سياق آخر، التقى الأنبا مقار، أسقف إيبارشية الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، مع شباب كنائس مدينة العاشر من رمضان، وذلك في كاتدرائية الشهيد مار جرجس بمدينة العاشر، وألقى كلمة عن "تعاملات الله في العهد القديم"، كما أجاب عن جميع أسئلتهم.