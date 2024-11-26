استقبال طلبات المتقدمين لمسابقة الأزهر للعمل بنظام أجر الحصة بشمال سيناء

شهدت منطقة شمال سيناء الأزهرية اليوم انتظام سير العمل بلجنة استقبال طلبات المتقدمين لمسابقة الأزهر للعمل بنظام "أجر الحصة" لليوم الرابع على التوالي، بالتخصصات التي بها عجز بمعاهد شمال سيناء الأزهرية، ومتابعة مستمرة من فضيلة الشيخ مصباح العريف رئيس الإدارة المركزية، وفضيلة الدكتور، عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب،و عبد الحكيم قاعود، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لتيسير الإجراءات على المتقدمين للوظائف المتاحة، والتأكيد على تطبيق الشفافية ومراعاة الدقة.

كما تابع اليوم الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، ومحمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمعلمى الصف الأول الإعدادى لمادة الدراسات الإجتماعية، بحضور آمين عثمان، موجه عام الدراسات الإجتماعية، وتحت إشراف إبراهيم شبانة، مدير إدارة التدريب.