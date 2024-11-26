أرمينيا وبولندا تبحثان علاقات التعاون الثنائي والشراكة مع الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم /الثلاثاء/ مع رئيس بولندا أندرزيج دودا، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش زيارة الأخير إلى العاصمة الأرمينية (يريفان).

وأفادت وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمسية بأن باشينيان أكد - خلال جلسة المباحثات - أن أرمينيا تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه الزيارة فيما يخص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.. مُضيفًا: "لقد سنحت لنا الفرصة للاجتماع والتحدث في مناسبات عديدة عبر منصات مختلفة. وأسعد أنه قد أُتيحت لنا الفرصة مجددًا لاستكمال حديثنا".

بدوره، أعرب الرئيس البولندي عن سعادته بزيارته الرسمية إلى أرمينيا، كما توجه بالشكر والامتنان إلى الجانب الأرميني على إقامة مثل هذه العلاقات الجيدة والودودة مع بولندا حكومة وشعبا، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين البلدين بلغت مستوى من التقارب لم تشهده من قبل، الأمر الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لحكومته.

وسلط الجانبان الضوء على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في اتجاه تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين (يريفان) و(وارسو) كما شددا على أهمية التطوير المستمر للتعاون القائم بين البلدين في مجالات السياسة والسياحة والاقتصاد ومجالات التعاون الإنساني الأخرى.

كما تطرق الجانبان في حديثهما إلى ملف الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي، إذ أعرب دودا عن دعمه الكامل لتوسيع علاقات التعاون بين بين يريفان وبروكسل وتنفيذ إجراءات الإصلاح الديمقراطي في أرمينيا.

وأطلع باشينيان أيضًا الجانب البولندي على آخر تطورات محادثات السلام مع أذربيجان، مؤكدا التزام بلاده بأجندة السلام وإرساء الأمن والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.