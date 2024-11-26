تطييب رفات "مار مينا" في عيده بإيبارشية مسيساجا

ترأس الأنبا مينا، أسقف إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، صلاة عشية عيد الشهيد مار مينا العجائبي في كنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس في هاملتون، التابعة للإيبارشية.

وأقيمت الصلوات وسط الألحان والتماجيد، حيث ألقى الأنبا مينا، عظة روحية، بحضور القمص متياس سعيد، كاهن الكنيسة.

وفي اليوم التالي، ترأس الأنبا مينا قداس العيد في كنيسة الشهيد مار مينا بميسيساجا، حيث طَيَّبَ رفات الشهيد مار مينا، كما ألقى عظة القداس، بحضور العديد من أبناء الكنيسة، وقد شارك في الصلوات الراهب القمص بنيامين المحرقي، والقس رافائيل غالي، كاهن الكنيسة، وسط حضور شعبي كبير.

