اتفاق وقف النار في لبنان.. واشنطن تؤكد اقتراب الإعلان

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، صرّح بأن الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

وأكد أن ما يجري حاليًا هو حصيلة تحركات دبلوماسية مكثفة، قادتها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم فرنسا، في مسعى لتخفيف التوترات المتصاعدة في المنطقة.

من جهته، أشار البيت الأبيض إلى أن المحادثات المتعلقة بوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا، وأن الإعلان عن التفاهم النهائي قد أصبح وشيكًا.

ومع ذلك، أوضح أن المناقشات لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى وجود عقبات يتم العمل على تجاوزها لضمان نجاح الاتفاق.

هذه التصريحات تأتي في سياق تأكيد واشنطن التزامها بدورها في تهدئة الوضع وضمان الاستقرار الإقليمي، من خلال الحوار مع الأطراف المختلفة، وتنسيق المواقف مع الحلفاء الدوليين.