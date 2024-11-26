رئيس مدينة العريش يوجه بإزالة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

وجه محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش بازالة تجمعات مياه الأمطار من شوارع العريش بسبب الأحوال الجويه والأمطار، وذلك في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين.

فيما قام ايهاب بكير ، سكرتير عام مركز ومدينة العريش وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات و الكوارث والعلاقات العامه بمجلس المدينة وعمال مجلس المدينة و بسيارات مجلس المدينة حيث تم العمل اليوم بمحوري الفاتح وأسيوط والتأكد من عدم تجمع مياه بهم نظرا لفاعلية عمل غرف تصريف الأمطار وتطوير المحاور كذلك تم العمل في بعض الاماكن بشارع الجيش وكرم ابونجيله وشفط المياه من أمام كوبري ابو صقل.

جاء ذلك بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكسح مياه الأمطار وتغطية مستمرة من إدارة الصرف الصحي.

وشدد رئيس المدينه علي رؤساء مناطق الخدمات بضرورة الأستمرار برفع درجة الأستعداد كلا في منطقته ورصد كافة تجمعات مياه الأمطار خاصه في الأماكن الساخنه والتواصل مع غرفة العمليات بالمجلس أول بأول وذلك لرفعها فورا.