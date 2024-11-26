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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط شخص غسل 150 مليون جنيه حصيلة اتجاره في المواد المخدرة بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسل 150 مليون جنيه، من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية عن قيام (أحد الأشخاص "سبق اتهامه فى العديد من قضايا المخدرات " - مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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