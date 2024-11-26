دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يبدأ دور المجموعات برباعية في شباك ستاد أبيدجان

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بفوز كبير على ستاد أبيدجان الإيفواري، برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا “هدفين” ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الدقائق 14 و21 و26 و49، بينما أحرز ثنائية الفريق الإيفواري كاسوم كوني في الدقيقة 30 وروجير أسالي في الدقيقة 55.

بهذه النتيجة تصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط مع بداية دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ثلاثية للأهلي في الشوط الأول

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما على نظيره استاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في الدقائق 14 و21 و26 بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد اللاعب كاسوم كواني في الدقيقة 30.

تشكيل الأهلي أمام استاد أبيدجان

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.