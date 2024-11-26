في عيد ميلاده الـ47.. محطات فنية بارزة في مشوار عمرو سعد

يحتفل الفنان عمرو سعد اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ47، حيث قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال البارزة.

وكانت بداية عمرو سعد الفنية بدور صغير في فيلم "الآخر"، والذي تم عرضه في عام 1999، ولكن بدايته الحقيقية كانت من خلال فيلم "خيانة مشروعة"، والذي جسد من خلاله شخصية شقيق هاني سلامة، ليخوض بعدها أولى بطولاته السينمائية في عام 2007، من خلال فيلم "حين ميسرة" والذي ناقش قضية العشوائيات، ونجح الفيلم حينها في تحقيق أعلى الإيرادات في شباك التذاكر، ليقدم بعد ذلك فيلم "دكان شحاتة" والذي أشاد به الكثيرون.

وفي عام 2010 خاض عمرو سعد أولى بطولاته الدرامية، من خلال مسلسل "مملكة الجبل"، ليصبح واحد من أشهر نجوم الفن في مصر والوطن العربي، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة، مثل "شارع عبد العزيز، حملة فرعون، ملوك الجدعنة، توبة".

وبدأ الفنان عمرو سعد اليوم الثلاثاء في تصوير مسلسله الجديد "سيد الناس"، والذي من المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2025.