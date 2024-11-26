محافظة شمال سيناء يبحث مع رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أمل عبد الله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، في مكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أن الثقافة تلعب دوراً كبيراً في المجتمع، لما لها من أهمية كبيرة في محاربة الأفكار المتطرفة، بجانب الحفاظ على الهوية السيناوية.

ووجه المحافظ بتنظيم قوافل ثقافة لمختلف المناطق بشمال سيناء ، خاصة المناطق الحدودية ومناطق وسط سيناء.

بدوره نقل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي تحيات رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إلي محافظ شمال سيناء ، معلنا ،عن مشاركة فرع ثقافة شمال سيناء في جميع المحافل والاحتفالات بشمال سيناء.

وأعلن عن تنفيذ قوافل ثقافية بمختلف القري والتجمعات بشمال سيناء من خلال عروض المسرح المتنقل.

جاء هذا بحضور الدكتور شعيب خلف مدير عام الاقليم، اشرف المشرحانى مدير فرع ثقافة شمال سيناء ، محمود حنفي ، وكيل الفرع.

كما تفقد وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى امل عبدالله، سير العمل والفعاليات الثقافية والفنية بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيله بمدينة بئر العبد ، وشهد تنفيذ محاضرة ثقافية بعنوان " طفولة سعيدة " نظمها جمال ابراهيم مدير البيت ، صباح اليوم الثلاثاء القاها أميرة سالم بكالوريوس تربية ، بحضور شعيب خلف مدير عام الاقليم ومحمد غنيم مدير الادارة القانونية، وتتم الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة العمل التى تقدمها هيئة قصور الثقافة بشمال سيناء.