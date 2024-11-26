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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كباكا يتقدم لمنتخب الشباب في شباك تونس

منتخب مصر
منتخب مصر
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تمكن منتخب مصر للشباب من إحراز هدف أول في شباك منتخب تونس في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن منافسات بطولة دورة شمال أفريقيا، والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. 
أحرز الهدف اللاعب أحمد كباكا في الدقيقة ٥٣ من عمر المباراة.
وحصل المنتخب الوطني على طرد لاعبه خلال الدقيقة 40 ليستكمل الفراعنة المباراة بعشرة لاعبين.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.
خط الدفاع: سيف الدين عصام، أحمد عابدين، عبد الله بستانجي، محمود لبيب.
خط الوسط: محمد سمير، أحمد كباكا، مروان محمود.
خط الهجوم: أحمد أشرف، عمرو خالد بيبو، محمد زعلوك.

منتخب مصر هدف