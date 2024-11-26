استكمال محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة.. غدًا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأربعاء، محاكمة مجدي شطة، مطرب المهرجانات، وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج.

تفاصيل ضبط مجدي شطة

وألقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة القبض على المطرب مجدي شطة أثناء استقلاله سيارة ورفع لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة.

وأثناء محاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.