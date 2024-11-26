الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 24 شخصًا في غارة إسرائيلية على صور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم/الثلاثاء/، استشهاد وإصابة 24 شخصًا في الغارة الإسرائيلية على بلدة الرشيدية في قضاء صور.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن الغارة الإسرائيلية على الرشيدية في صور أدت، في حصيلة أولية، إلى استشهاد شخصين من بينهم طفل، وإصابة 22 شخصا بجروح، مشيرة إلى استمرار أعمال رفع الأنقاض.

كما استشهد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة رسم الحدث في بعلبك.

وشن طيران الاحتلال غارة ثانية استهدفت منطقة النويري في العاصمة اللبنانية بيروت، بالإضافة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي المسير فوق بيروت على علو منخفض.

ونفذ الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات بوداي، وتمنين، والعدوسية، والخضر، وطليا، والمنطقة الواقعة بين بلدتي شوكين وميفدون، بالإضافة إلى سلسلة غارات استهدفت بلدة النبي شيت ومحيطها في بعلبك.

كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة شمسطار، وحي سكني في منطقة المزرعة، وبلدات خربة سلم، وكفرشوبا، وراشيا الفخار، وأخرى على سيارة في بلدة عيتيت، بالإضافة إلى استهداف منزل مأهول بالسكان في حي آل وهبي في محلة الشراونة في مدينة بعلبك، وغارة استهدفت منطقة السفارة الكويتية.

وتشهد مدينة صيدا حركة نزوح وإرباك خصوصا في المناطق المحيطة للمبنى الذي هددت باستهدافه قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط ساحة النجمة، خصوصا وأن في محيط المكان مدرستين تأوي نازحين.

وفي السياق، هدد المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بمهاجمة فروع عديدة لجمعية "القرض الحسن"، كما هدد سكان مباني زعم أن "حزب الله" يستخدمها لإخلائها وفق خرائط سيتم نشرها.

ووجه أفيخاي تهديدًا بمهاجمة مناطق رأس بيروت والمزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط، بالإضافة إلى مواقع في منطقتي صور وصيدا.