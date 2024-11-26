قرعة ساخنة لفرسان بطولة العالم العسكرية للفروسية 24 بقطر.. صور

أسفر الاجتماع الفنى لبطولة العالم العسكرية للفروسية 24 المقامة حالياً بقطر، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل تحت مظلة المجلس الدولى للرياضة العسكرية (السيزم) تحت شعار “الصداقة عبر الرياضة”، بالتعاون مع الشقب عضو مؤسسة قطر، عن قرعة ساخنة وشديدة بين فرسان الدول الـ 15 المشاركين فى البطولة وخاصة فرسان الدول العربية: قطر ومصر والإمارات وعمان وتونس وسوريا.

وقد عقد الاجتماع الفنى للبطولة بالشقب بحضور اللجنة المنظمة والحكام وممثلين عن الدول المشاركة.



فى بداية الاجتماع تم شرح الأمور الفنية والقوانين الخاصة بالبطولة، ثم أجريت القرعة، وعقب الانتهاء من مراسم القرعة قام الفرسان بجولة بميدان لونجين الداخلى بالشقب الذى ستقام عليه منافسات البطولة، بعدة انطلق الفرسان إلى التدريب والتسخين لجميع الفرق المشاركة.



يشارك في البطولة 15 دولة هم: قطر، مصر، الإمارات، السعودية، تونس، سلطنة عمان، سوريا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، رومانيا، روسيا، تركيا ، وتشارك كل دولة بـ 3 فرسان بنظام تجميع النقاط على ارتفاع 120 - 125 سم.

يتكون وفد منتخب مصر العسكرى للفروسية من العقيد عاطف العطار رئيسا للفريق، والمدرب الكابتن محمد المغاورى، وثلاثة فرسان هم : محمد أسامة البرعي، شادى أشرف حسن، نور الدين حازم عبد الرحمن.

ويتكون المنتخب العسكرى القطري للفروسية الذى ينافس على المراكز الأولى للبطولة من : العقيد محمد علي العطية رئيساً للوفد، ملازم أول سالم محمد الاحبابي مديراً للفريق، وثلاثة فرسان هم: الرائد علي خالد آل ثاني، ملازم أول حمد علي العطية، ملازم أول سلمان محمد العمادي .

