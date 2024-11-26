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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نظر استئناف المتهم بقتل سوداني على حكم حبسه.. غدًا

محكمة ارشيفية
محكمة ارشيفية
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تنظر محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء، جلسة نظر الاستئناف المقدم من المتهم "م.ج "وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه مع آخرين، سبق الحكم عليهم بقتل شاب وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر، بسبب خلافات بينهم.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 آخرين في اتهامهم بقتل شاب، وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر، بسبب خلافات بينهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت، وخالد حمدي.

وكشف أمر إحالة قيام المتهمين بقتل الشاب المجني عليه "سوداني الجنسية" وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب، بعد نشوب خلافات بينهم للتعدي على فتاة من نفس جنسية الشاب، فقام المتهمون بضرب المجني عليه وألقوه من الطابق السادس، ما تسبب في وفاته على الفور.

السجن المشدد 15 عاما المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد 3 سنوات بسبب خلافات بينهم هشام بركات تسبب في وفاته