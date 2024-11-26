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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق الشوط الثاني من مباراة منتخبي مصر وتونس للشباب

منتخب 2005
منتخب 2005
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انطلق الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥، أمام فريق تونس في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن منافسات بطولة دورة شمال أفريقيا، والمؤهلة لنهائيات كأس الامم الافريقية. 
وحصل المنتخب الوطني على طرد لاعبه خلال الدقيقة 40 ليستكمل الفراعنة المباراة بعشرة لاعبين.
وقد انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين المنتخبيين.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.
خط الدفاع: سيف الدين عصام، أحمد عابدين، عبد الله بستانجي، محمود لبيب.
خط الوسط: محمد سمير، أحمد كباكا، مروان محمود.
خط الهجوم: أحمد أشرف، عمرو خالد بيبو، محمد زعلوك.

منتخب 2005 الشوط الثاني