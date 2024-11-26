النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء، الدورة التدريبية التنشيطية الخامسة والتي عُقدَت خلال الفترة من ٢٤ حتى ٢٦ نوفمبر الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة (٢٢) من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة من محافظتي أسيوط وسوهاج.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة قد أسهمت في دعم القدرات القانونية للأعضاء المشاركين

وأكد على أهمية الاطلاع المستمر ومتابعة أحدث التطورات والمستجدات في مجال التشريعات والاتجاهات القضائية؛ بما يمكن أعضاء النيابة الإدارية من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.

ومن جانبه أكد مدير مركز التدريب القضائي، على حرص المركز على عقد مثل هذه الدورات التنشيطية بصفة مستمرة؛ وكيفية التصدي للإشكاليات التي قد يواجهها الأعضاء حال مباشرة التحقيقات والمآخذ عليها، من خلال دراسة تطبيقات من الواقع العملي للقضايا، والمشاركة التفاعلية من الحضور؛ بما يحقق الاستفادة القصوى من برنامج الدورة.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي للدورة مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقاً للترتيب الزمني:

- "الأخطاء الشائعة في إجراءات التحقيق والتصرف القضائي – الإشكاليات القضائية المرتبطة بالتحقيق والتصرف" وتفضل بإلقائها المستشار محمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- "قضايا عملية"، وتفضلت بإلقائها المستشارة نهى أسامة – نائب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش القضائي.

- " الإشكاليات القضائية والمآخذ القانونية في جرائم المال العام وكيفية التصدي لها"، وتفضل بإلقائها المستشار محمد كمال – نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- "الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور محمد مسعود – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- "إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية"، وتفضل بإلقائها المستشار حلمي العمدة – الوكيل العام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص.

- "الأسباب القانونية للحكم بالبراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد عبد الله – الوكيل لعام الأول بالمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.

وقد شهدت فعَّاليات الختام تسليم المشاركين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.