سفير القاهرة في جوبا يبحث تطورات العلاقات بين مصر وجنوب السودان

التقى السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية جنوب السودان، يوم الثلاثاء بنائب وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان السفير مانداي كومبا، بحضور المستشار عمرو يسري.

وقالت سفارة القاهرة في جوبا، في بيان إن السفير عبد القادر، تناول مستجدات العلاقات بين مصر وجنوب السودان في مختلف المجالات، والتطلع لأن يكون هناك تطورا إيجابيا فيها في الأمد المنظور.

كما أشار السفير عبد القادر الى خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وجنوب السودان وشعبيهما، وعدم تأثرها بأية تدخلات خارجية.

من جانبه، أشاد نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي بقوة ومتانة علاقات جوبا والقاهرة، وسعيهما المشترك للتنسيق والتشاور وتعزيز تعاونهما، مع الإعراب عن ثقته في قدرة البلدين علي التغلب علي كافة التحديات ذات الصلة.