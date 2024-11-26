شوط أول سلبي بين منتخب مصر للشباب وتونس

انتهي الشوط الاول من مباراة منتخب مصر مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ امام فريق تونس بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن منافسات بطولة دورة شمال أفريقيا والمؤهلة لنهائيات كأس الامم الافريقية.

وحصل المنتخب الوطني علي طرد لاعبه خلال الدقيقة 40 ليستكمل الفراعنة المباراة بعشرة لاعبين.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: سيف الدين عصام، أحمد عابدين، عبد الله بستانجي، محمود لبيب.

خط الوسط: محمد سمير، أحمد كباكا، مروان محمود.

خط الهجوم: أحمد أشرف، عمرو خالد بيبو، محمد زعلوك.