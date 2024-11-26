دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يتقدم على ستاد أبيدجان بثلاثية في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشوط الأول متقدما على نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في الدقائق 14 و21 و26 بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد اللاعب كاسوم كواني في الدقيقة 30.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح

خط الوسط : أكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا .