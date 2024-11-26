اختيار عبد الله مشهور عضوا بلجنة الشباب العامل بالاتحاد العالمي للنقابات

اختارت لجنة الشباب العامل بالاتحاد العالمى للنقابات، عبد الله عبد الرحمن مشهور، عضو المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس أمانة العلاقات العامة، لعضويه لجنة الشباب العامل بالاتحاد العالمى للنقابات العمال عن مصر .

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد عبد المنعم الجمل، لحضور فاعليات مؤتمر لجنة الشباب العالمى المقام بمدينة مرسيليا بدولة فرنسا في الفترة 22 /23 نوفمبر الجارى بمشاركة عددا من الدول المنضمة الى عضوية الاتحاد العالمى .

كان قد شارك عبد الله عبد الرحمن مشهور، عضو المجلس التنفيذى لنقابة البترول، رئيس امانة العلاقات العامة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، فاعليات المؤتمر العام الرابع للجنة الشباب العامل لاتحاد النقابات العالمي المنعقد بمدينة مرسيليا بفرنسا، ضمن وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

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