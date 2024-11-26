انعقاد مجلس جامعة دمياط الشهري بجلسته رقم 218

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماعه الشهري، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة ، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ بجلسته رقم ٢١٨ ، وعضوية كلاً من الأستاذ الدكتور محمد عبده راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة عمداء الكليات ، والسيد الأستاذ الدكتور محمد عمران وادي مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة للأستاذة الدكتورة يسر عز الرجال لتوليها مهام منصب عميد كلية الآثار متمنياً لسيادتها التوفيق والسداد.



ثم شهد مجلس الجامعة استعراض حصاد شهر نوفمبر ٢٠٢٤ لأنشطة قطاع السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة.

وفي إطار حرص الجامعة المستمر على توفير بيئة تعليمية متميزة تعزز من الإبداع والابتكار، قام مجلس الجامعة بتكريم الأستاذ الدكتور معتز النمر الأستاذ بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزراعة ، والسيد ربيع حامد طلبة مسئول الحدائق بالحرم الجامعي، وذلك تقديراً لجهودهما البارزة في تحسين المظهر الجمالي والمساحات الخضراء داخل الجامعة.

ثم شرع المجلس في مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله ومن بينها؛ منح عدد من الألقاب العلمية منها ، ٧ لقب علمي أستاذ ، ٤ لقب علمي أستاذ مساعد ، كذلك تعيين عدد ٣ بوظيفة مدرس ، ومنح الدرجات العلمية ٩ درجة دكتوراة ، و١٦ درجة ماجستير.