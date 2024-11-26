مجلس جامعة الإسكندرية يتخذ عددًا من القرارات والتوصيات

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤ برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس الجامعة، مبدئيا على إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف بيان الجامعة الصادر اليوم، أن من المقرر أن تبدأ الدراسة لإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبو ظبي اعتباراً من العام الأكاديمي القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤ فى ١٠ برامج فى مجال الإنسانيات والأعمال وعلوم الحاسب، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج المهنية والبرامج المزدوجة والمشتركة بالتعاون مع عدة جامعات عالمية، ورفع الأمر إلى وزارة التعليم العالى ورئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقات المطلوبة.

وهنأ الدكتور قنصوة قطاع التعليم والطلاب بالجامعة، بمناسبة حصول جامعة الإسكندرية على المركز الأول فى مجال الأنشطة الطلابية بعدد ١٠٤٨٠ نشاط طلابى وذلك على مستوى الجامعات المصرية للعام الاكاديمى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من كل العاملين فى هذا المجال الهام الذى يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم ورفع مستوى الوعى وقيم الولاء والانتماء.

وكرم المجلس الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة، مقدماً له الشكر على ما قدمه من جهد ملموس وعطاء متميز خلال هذه الفترة وتحقيق العديد من الإنجازات المتميزة للارتقاء بأداء الجامعة، والنهوض بدورها فى خدمة التعليم والبحث العلمى.

وكرم المجلس الدكتور محمد الفقى عميد كلية الحقوق، بمناسبة انتهاء فترة عمادته للكلية مقدماً له الشكر على جهده الملموس خلال فترة عمله للارتقاء بالكلية.

ووافق المجلس على إجراءات تأسيس شركة جامعة الإسكندرية للتنمية والاستشارات والخدمات والتصنيع الزراعى.

وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومنصة YouScribe، وذلك لتعزيز قدرات الجامعة فى تقديم مصادر رقمية متكاملة ودعم التجربة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ووافق المجلس على إطلاق اسم الدكتور أحمد عثمان مؤسس كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والفنان التشكيلي الراحل، على قاعة المعارض بالمبنى الرئيسى للكلية بمظلوم، تقديراً لهذا العالم الجليل وأحد قامات الفن المصرى الحديث.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج الماجستير المهني في الفيزياء التطبيقية في الطاقة المتجددة لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق المجلس على إنشاء درجة الدبلومة المهنية فى التجميل والليزر بكلية الطب.

ووافق مجلس الجامعة على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جون مولان ليون بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) وكلا من شركة البرج للصناعات الدوائية وقسم الطب الجزيئى وتحضيرات الطب الصينى بمعهد هانغتشو للطب بالأكاديمية الصينية للعلوم، واتفاقية التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) والمعهد العلمى الفرنسى الآثار الشرقية پالقاهرة- فرنسا، وإتفاقية التعاون العلمى بين جامعة الإسكندرية (معهد الدراسات اللغوية والترجمة -كلية الآداب) وكلية اللغة والاعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واتفاقية الشراكة بين جامعة الإسكندرية والتحالف الدولى لجامعات حوض البحر المتوسط الناطقة بالفرنسية (AIME)، واتفاقية الشراكة الثنائية بين جامعة الإسكندرية وجامعة جون مولان- ليون ٣ بفرنسا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة منغوليا الداخلية الزراعية لمدة عامين، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية العلوم) وجامعة ليتورال كوت دى اوبال - فرنسا، وملحق بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة بسابا باشا) والنقابة العامة للمهن الزراعية.

*ووافق المجلس على ترقية ٣٦ عضو هيئة تدريس، و ١٦ إلى وظيفة أستاذ، و ٢٠ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٧ مدرس، ومنح ٨٣ درجة دكتوراه، و ١٩٦ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.