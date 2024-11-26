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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار قضائي جديد بشأن المتهم بالاستيلاء على الكابلات الكهربائية بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس لص، 15 يوما لاتهامه بمحاولة سرقة كابلات كهربائية من داخل غرفة محولات كهربائية. 

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إصابة شخص بصعق كهربائي داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام لص بسرقة كابلات كهربائية حدث ماس كهربائي مما تسبب في إصابته، جري ضبط المتهم ونقله إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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