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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وفد كنسي يزور سفير نيبال في القاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين

وفد كنسي يزور سفير
وفد كنسي يزور سفير نيبال
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قام القس ديڤيد رضا، كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في نيبال، بزيارة إلى مقر سفارة نيبال بالقاهرة، يرافقه وفد من خدمة القديس بولس الرسول، وكان في استقبالهم السفير سوشيل ك. لامسال وعدد من أعضاء الطاقم الدبلوماسي.

وشهد اللقاء عرضًا لتعريف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تاريخها الممتد وانتشارها في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى دورها التنموي في دعم المجتمعات النامية، كما تمت مناقشة الخدمات التي تقدمها الكنيسة في نيبال، خاصة في مجالات التعليم والصحة، بالإضافة إلى دعم المرأة وتوفير فرص العمل ورعاية الأيتام عبر الجمعية الخيرية التابعة للكنيسة في كاتماندو، وتم التأكيد على اهتمام الكنيسة بتقديم الدعم من خلال إرساليات متخصصة، تضم أبناء الكنيسة في مختلف دول العالم، وذلك حرصًا على خدمة المحتاجين بغض النظر عن الدين أو العرق.

ومن جانبه، أشاد السفير النيبالي بالدور الكبير الذي تلعبه مصر في دعم التعليم، مشيرًا إلى المنح الدراسية المقدمة للطلاب النيباليين في الجامعات المصرية، خصوصًا في كليات الطب، معربًا عن استعداده التام لدعم خدمات الكنيسة القبطية في نيبال بما يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والتوعية في المجتمع النيبالي.

وفي ختام اللقاء، قدم القس ديڤيد هدية تذكارية للسفير، تمثلت في أيقونة قبطية للعائلة المقدسة، تعبيرًا عن عمق العلاقات بين البلدين.

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القس ديڤيد رضا الكنيسة القبطية نيبال