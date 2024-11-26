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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتقدم على ساجرادا بهدف في الشوط الأول

احتفال إبراهيم عادل
احتفال إبراهيم عادل
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أنهى فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره ساجرادا الأنجولي بهدف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

سجل هدف بيراميدز النجم إبراهيم عادل في الدقيقة 17 من بداية المباراة. 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة ساجرادا الأنجولي على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي  

خط الهجوم: فيستون ماييلي  

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - طارق علاء - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.

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