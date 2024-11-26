تفاصيل جديدة في اتهام خادمة بسرقة مبلغ مالي بالجيزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول ضبط خادمة متهمة بسرقة شقة سكنية تعمل لديها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الخادمة تمر بضائقة ماليه، واستغلت ثقه مالكى الشقه السكنية التى تعمل بها، و قامت بسرقة مبلغ مالى وفرت هاربة، لأنها تعلم أن بمجرد علم اصحاب الشقة بإختفاء المبلغ، سيعلموا انها هى المتهم الأول.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، يتهم فيه خادمة بسرقة مبلغ مالي 800 ألف جنيه من شقته وهروبها عقب ذلك ولا يعلم عنوانها.

وبعمل التحريات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان المتهمة وعقب استصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.