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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بالتشاجر مع زوج شقيقتهم بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين  بتشويه وجه شاب بسكب ماء النار عليه، بسبب خلافات عائلية مع أسرة زوجته بمنطقة مصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وطلبت النيابة التقرير الطبي الخاص بالحالة الصحية للمجني عليه، وتحريات المباحث حول الواقعة. 

وكشفت تحقيقات النيابة أن خلافات أسرية بين شاب وزوجته، تطورت مع أسرتها ونشبت بينهم مشاجرة تركت علي إثرها الزوجة منزل الزوجية.

 وأضافت التحقيقات أن أسرة الزوجة تربصت بالمجني عليه أثناء عودته من عمله وقاموا بإلقاء ماء النار على وجهه مما أصابه بحروق بالوجه والرقبة، ولا زال يتلقى العلاج داخل المستشفى.

وبدأت الواقعة بورود بلاغ من الأهالي لرجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بنشوب مشاجرة بين شاب وأسرة زوجته، وإصابته، وبالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة، وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج بقصر العيني، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشاب في الواقعة، وحرر محضر رسمي وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق تبين صحة الواقعة، وتم نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج بقصر العيني.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وشاب في الواقعة، وحرر محضر رسمي، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

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