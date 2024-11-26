الشحات يضيف الهدف الثالث للأهلي في شباك استاد أبيدجان

عزز حسين الشحات تقدم الأهلي بالهدف الثالث في مرمى استاد أبيدجان الإيفواري باللقاء الذي يجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف حسين الشحات في الدقيقة 26 بعدما أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 21 ومحمود كهربا في الدقيقة 14 من بداية المباراة.

وتمكن فريق استاد أبيدجان من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب كاسوم كواني في الدقيقة 30.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري.

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.