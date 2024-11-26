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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. أفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي في شباك استاد أبيدجان

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
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أحرز محمد مجدي أفشة الهدف الثاني للأهلي في مرمى استاد أبيدجان الإيفواري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

جاء هدف أفشة في الدقيقة 21 بعد دقائق من صناعة الهدف الأول للأهلى الذي سجله محمود كهربا في الدقيقة 14 من بداية المباراة. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري بعد قليل. 

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح. 

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا. 

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