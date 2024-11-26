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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حلم الثراء السريع.. حبس متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الجمالية

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة الجمالية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس متهمين بالتنقيب عن الآثار، بشكل غير مشروع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي.

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على (حفرة بقطر 2 متر × عمق 6 أمتار - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التنقيب)، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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