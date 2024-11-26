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الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود كهربا يسجل هدف التقدم للأهلي في مرمى استاد أبيدجان

محمود كهربا
محمود كهربا
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أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدف التقدم للأهلي في مرمى استاد أبيدجان الإيفواري باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

جاء هدف كهربا في الدقيقة 15 من بداية المباراة. 

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة استاد أبيدجان الإيفواري بعد قليل. 

ويلتقي الأهلي مع استاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي 

حراسة المرمى : محمد الشناوي 

خط الدفاع : يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح 

خط الوسط : أكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة 

خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا . 

هدف كهربا محمود كهربا الأهلي واستاد أبيدجان دوري أبطال أفريقيا