نائب محافظ دمياط تناقش المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات المحلية بدمياط والزرقا وممثلي القطاعات الخدمية ، لبحث استعدادات انطلاق المرحلة الثانية من المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

خلال الاجتماع، ناقشت المهندسة شيماء الصديق، الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف مراكز دمياط والزرقا، حيث تم تكليف الأجهزة التنفيذية المعنية بوضع خطط عمل تفصيلية لتنفيذ المشروعات في هذه المراكز وتحديد الأراضي المطلوبة للمشروعات، والخدمات التي تحتاجها القرى، مع مراعاة التكامل بين الجهات المختلفة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

ووجهت "نائب المحافظ" بالتنسيق بين الجهات المعينة في وضع الخطط التفصيلية حتى يتم تلافي الملاحظات التي تم رصدها اثناء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، كما طلبت من رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتواصل مع الأهالي ومعرفة احتياجاتهم حتى يتم تنفيذها ووضعها في الاولويات وضرورة اشتراك الاهالي في تحديد الاحتياجات والاولويات لخدمة القري.

وأشارت إلى أن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وجه بضرورة التنسيق بين كافة الجهات لتحقيق التكامل بمنظومة العمل لاستكمال محاور هذا المشروع القومي وتحقيق طفرة شاملة للقرى المدرجة بالمبادرة على كافة المستويات.

واستقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه مساء اليوم، المهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

واستهل المحافظ ونائبته اللقاء بتقديم التهنئة إلى المهندس أشرف فتحى لتوليه مهام عمله الجديد كرئيس لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، كما أعربا عن خالص امنياتهما له بدوام التوفيق والسداد.

